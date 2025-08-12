Haberler

Kırıkkale’de Firari Hükümlü Yakalandı

JANDARMA OPERASYONUYLA FIRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de, jandarma ekipleri “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçunun cezasından dolayı aranan firari bir hükümlüyü yakaladı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, Bahşılı ilçesinde yaptıkları operasyonla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI OLAN M.B. YAKALANDI

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, İzmir Torbalı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.B. (35) isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrasında, hükümlü Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

