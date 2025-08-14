Haberler

Kırıkkale’de Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de, polis ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyonda, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ele geçirildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucu “birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçundan aranan A.S., düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

