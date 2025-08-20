Kırıkkale’de Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de, kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı. Valilik tarafından yayımlanan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Bahşılı ilçesinde aranan kişilerin yakalanması amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYON DETAYLARI

Bu operasyon çerçevesinde, belirlenen bir adrese girildi ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası olan Y.E. (35) isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.