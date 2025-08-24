Kırıkkale’de genç, babasını darp etti

ALKOLLÜ GENCİN BABASINA SALDIRISI

Olay, Kırıkkale’deki Sanayi Mahallesi 1252. Sokak’ta bir apartmanın 3’üncü katında gerçekleşti. Gece yarısı meydana gelen aile kavgası, bir hastanede sona erdi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki M.U., alkollü bir şekilde evine döndükten sonra babası 59 yaşındaki Y.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa zamanda büyüdü ve M.U., öfkeyle babasına fiziksel şiddet uyguladı.

KENDİNE ZARAR VERDİ

Gencin öfkesine hakim olamaması sonucu, evde bulunan bir cam kaseyi kırarak kendi koluna zarar vermesiyle olaylar daha da kötüleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine hızla sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.U.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genç ile darp edilen baba Y.U. ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayın yaşandığı eve gelen polis ekipleri, incelemelerini gerçekleştirdi.