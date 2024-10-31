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Kırıkkale’de Gizli Bölmede Şüpheli Yakalandı

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAKALAMA OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda, belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

SUÇ KAYDI OLAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Bu operasyonlar neticesinde, toplamda 24 ayrı suç kaydı bulunan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.A. gözaltına alındı. Ayrıca, 10 suç kaydı olan ve 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Z.A. da evinde yapılan arama sırasında zemin katındaki gizli bölmede yakalandı. Yapılan aramlarda, bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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