Kırıkkale’de Gözaltı Yapıldı

Kırıkkale’de “nitelikli dolandırıcılık” suçundan aranan bir şahıs, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen adli tahkikatla “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işleyen firari şüpheli Ö.Ö.’nün bir yabancı uyruklunun evinde gizlendiği tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli başarıyla gözaltına alındı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele konusunda kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Bakanlık, ‘Komşu Anne’ Projesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Komşu Anne' projesi ile çocukların korunmasını ve nitelikli bakıma erişimini arttırmayı amaçlıyor. Proje, evde birden fazla çocuğun bakımını destekleyecek.
Yılan, Antakya’da Doğaya Bırakıldı

Antakya'da bir evdeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı. Hane sakinleri, yılanı çıkaramadıkları için profesyonel yardım talep etti.

