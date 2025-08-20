Kırıkkale’de Gözaltı Yapıldı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ
Kırıkkale’de “nitelikli dolandırıcılık” suçundan aranan bir şahıs, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen adli tahkikatla “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işleyen firari şüpheli Ö.Ö.’nün bir yabancı uyruklunun evinde gizlendiği tespit edildi.
OPERASYONUN DETAYLARI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli başarıyla gözaltına alındı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele konusunda kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.