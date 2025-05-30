Kırıkkale’de Gözaltına Alınan 12 Kişi

GÖZALTINA ALINMA VE TUTUKLAMALAR

Kırıkkale’de irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi savcılıktan serbest bırakıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 27 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte birçok kişi gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTILAR

Operasyon kapsamındaki gözaltına alınan isimler arasında Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan öne çıkıyor. Bu kişiler, “Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması” suçlamasıyla emniyete götürüldü. Yapılan soruşturma neticesinde, türkiye genelinde yüksek önem taşıyan bir konuyla ilgili kuşkulu durumların araştırıldığı ifade ediliyor.

ADLİ PROSEDÜRLERİN TAMAMLANMASI

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık raporları alındı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Osman Türkyılmaz ve diğer şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 kişi ise savcılıktan serbest kalmayı başardı. Bu gelişmeler, yerel yönetimler açısından oldukça tartışmalı bir konuyu gündeme getiriyor.