Kırıkkale’de H.B. Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de “silahlı tehdit” suçlaması ile 3 yıl hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, jandarma tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahşılı ilçesinde düzenlenen bir operasyonda “birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit” suçundan aranan H.B. (45) isimli şahsı yakaladı.

YAKALANAN HÜKÜMLÜNÜN CEZASI ONANDI

Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.B., jandarma işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Bu operasyondaki başarılı sonuç, jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadelede kararlılığını bir kez daha gösteriyor.