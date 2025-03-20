Kırıkkale’de Hayvancılığa Destek Devam Ediyor

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE DESTEK PROGRAMI

Kırıkkale’de 210 küçükbaş hayvan üreticisine damızlık koç desteği sağlandı. Bunun yanı sıra, çeşitli tarımsal projelerle ek destekler de sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanan bir kadın girişimci, “Eşim çoban olarak koyunlarımızı güdüyor, sigortasını ödüyorum. Kuzular ve oğlaklar adeta çocuğumuz gibi” dedi. Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtım töreni ile küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik destek programı uygulamaları başladı. İl Özel İdaresi’nin de katkısıyla 210 üreticiye damızlık koç verildi.

Tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesi için hayata geçirilen projeler kapsamında KOP İdaresi’nin yüzde 70 hibe desteği ile 30 üreticiye hayvan çadırı tahsis edildi ve bu çadırların kurulumları tamamlandı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile KOP İdaresi iş birliğiyle 65 köy merasına 344 adet sıvat ve 3 köye gölgelik kurulması sağlandı. Bakanlığın yüzde 60 hibe desteği ile 274 üreticiye toplamda 548 adet portatif yemlik ve suluk dağıtıldı.

Tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi amacıyla sağlanan destekler hakkında konuşan Vali Makas, “Devletin imkanı her zaman sizin emrinizdedir” ifadelerini kullandı. Üreticilerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Vali Makas, “Sizinle beraber yol yürümeye, üretimi artırmaya hep birlikte varız. Özel İdaremiz de bu noktada her zaman yanınızda olacak” dedi. Desteklerin hayvancılığı teşvik edici nitelikte olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar buluşmasına da değinen Vali Makas, tarımın stratejik önemine dikkat çekti. “Sayın Cumhurbaşkanımız, iftar programında tarımın önemine dikkat çekti. Emin olun, üretim bizim için kıymetli ama sizler çok daha kıymetlisiniz. İyi ki varsınız” diyerek üreticilere desteklerini vurguladı.

Koç desteğinden yararlanan üreticilerden Sultan İlgün, “25 senedir bu işi yapıyoruz. Koyunculukla uğraşıyoruz, çiftçiyiz. Eşim çoban olarak koyunlarımızı güdüyor. Koyunları sağıyorum, sütünü ve yoğurdunu satıyorum. Kuzular, oğlaklar adeta çocuğumuz gibi. Biraz zor oluyor ama bu işi çok seviyoruz” şeklinde duygularını paylaştı. Destekten yararlanan Erdoğan Okyay ise, “Devletimize ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bu koçları destekle aldık. İnşallah herkese bereketli olur” dedi. Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ile Damızlık, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy ve birçok küçükbaş hayvan üreticisi katıldı.