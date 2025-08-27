Haberler

Kırıkkale’de Hükümlü Cezaevine Gönderildi

JANDARMA EKİPLERİ HÜKÜMLÜYÜ YAKALADI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, aranan bir hükümlüyü yakaladı. Hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K., jandarma işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda S.K. isimli şahsı yakaladı.

S.K.’NIN CEZASI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ

S.K. (33), “tutuklu veya hükümlünün kaçması” ve “kamu malına zarar verme” gibi suçlardan aranmaktaydı. Yakalanmasının ardından, gerekli işlemler tamamlanarak Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çiğdem Bulut Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

33 yaşındaki güzellik uzmanı Çiğdem Bulut, Adana'da mide fıtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Ailesi, hastane ve doktoru yanlış ameliyat nedeniyle suçladı.
Haberler

Grimsby Town, Manchester United’ı Mağlup Etti

Grimsby Town, İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United'ı penaltılarla 12-11 yenerek önemli bir başarı elde etti. Taraftarlar, sevinçle sahaya koştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.