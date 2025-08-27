Kırıkkale’de Hükümlü Cezaevine Gönderildi

JANDARMA EKİPLERİ HÜKÜMLÜYÜ YAKALADI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, aranan bir hükümlüyü yakaladı. Hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K., jandarma işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda S.K. isimli şahsı yakaladı.

S.K.’NIN CEZASI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ

S.K. (33), “tutuklu veya hükümlünün kaçması” ve “kamu malına zarar verme” gibi suçlardan aranmaktaydı. Yakalanmasının ardından, gerekli işlemler tamamlanarak Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.