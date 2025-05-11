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Kırıkkale’de Hükümlü Cezaevine Götürüldü

YAĞMA SUÇUNDAN HAPİS CEZASI OLAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, “yağma” suçundan kesinleşmiş bir hapis cezası olan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalanmış ve cezaevine teslim edilmiş. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Yahşihan’da “Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan toplam 4 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. (28) isimli hapse mahkum kişi yakalanmış.

HÜKÜMLÜ CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiş. Olay, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin bir göstergesi olarak kaydedilmiş. Kırıkkale’de yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yürütülen bu tür operasyonlar devam ediyor.

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