Kırıkkale’de Hükümlü İki Kişi Yakalandı

İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de “hırsızlık” ve “dolandırıcılık” suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların tespit edilmesi için yürütülen çalışmalara devam ediyor.

OPERASYON DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Yahşihan ilçesinde yapılan operasyonda, “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan arama kararı bulunan H.C. (49) isimli kişi yakalandı. Bu şahsın, kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası olduğu bilgisi tespit edildi. Aynı operasyonda, “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan M.N. (23) da gözaltına alındı. Hakkında 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N., jandarma tutanakları ile birlikte işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.