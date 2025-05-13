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Kırıkkale’de Hükümlü Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Kırıkkale’de yapılan polis operasyonunda, uyuşturucu suçundan aranan bir hükümlü ele geçirildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik etkin bir çalışma yürütüyor.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ

Bu çerçevede, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçuyla aranan S.Z. isimli şahıs yakalandı. Üzerinde 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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