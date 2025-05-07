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Kırıkkale’de Hükümlü Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ HÜKMÜNLÜYÜ YAKALADI

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ele geçirildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik etkin çalışmalara devam ediyor.

HÜKMÜNLÜNÜN CEZASI BELİRLENDİ

Yahşihan’da yapılan operasyon sırasında, “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan aranan ve kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 29 yaşındaki M.P. isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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