Haberler

Kırıkkale’de Hükümlüler Jandarma Tarafından Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Kırıkkale’de, aranan kişilere yönelik yapılan bir operasyon sonucu, çeşitli suçlarla ilgili kesinleşmiş hapis cezaları olan iki hükümlü yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan 52 yaşındaki Ü.G. ile “silahla tehdit” suçundan aranan 49 yaşındaki Ö.Ş.’yi ele geçirdi.

HÜKÜMLÜLERİN CEZALARI BELİRLENDİ

Yapılan kontroller sonucunda, Ü.G.’nin 3 yıl 8 ay, Ö.Ş.’nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen her iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Grammy Ödüllü Black Coffee, Antalya’da Sahne Aldı

Antalya Belek'te sahne alan Grammy ödüllü DJ Black Coffee, Afrika ritimleriyle dolu 2 saatlik etkileyici bir performans sergileyerek dinleyicileri coşturdu. Sanatçı, tek koluyla müzik yapmasıyla dikkat çekti.
Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İzmir'de 5 Eylül'de çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.