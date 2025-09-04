Kırıkkale’de Hükümlüler Jandarma Tarafından Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Kırıkkale’de, aranan kişilere yönelik yapılan bir operasyon sonucu, çeşitli suçlarla ilgili kesinleşmiş hapis cezaları olan iki hükümlü yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan 52 yaşındaki Ü.G. ile “silahla tehdit” suçundan aranan 49 yaşındaki Ö.Ş.’yi ele geçirdi.

HÜKÜMLÜLERİN CEZALARI BELİRLENDİ

Yapılan kontroller sonucunda, Ü.G.’nin 3 yıl 8 ay, Ö.Ş.’nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen her iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.