Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Kırıkkale’de meydana gelen bir kaza sonucunda aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olay, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 60’ıncı kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.C. (46) yönetimindeki 06 BNS 982 plakalı Hyundai marka otomobil ile D.A. (67) idaresindeki 06 CAY 618 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda sürücü F.C. ile yolcular Z.C. ve Z.C. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta ciddi hasarlar oluştu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte sağlık, polis ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İNCELEME VE SONUÇ

Trafik ekipleri, kaza sonrası olay yerinde tahkikata başladı. Bu sürecin ardından hasar gören araçlar otoparka çekildi. Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.