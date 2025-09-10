Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Kırıkkale’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trajik bir kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleşti. Bu kazada, sürücülerin yaşamını yitirmesi, olayın ciddiyetini artırdı.

SÜRENCİLERİN KİMLİKLERİ

Kaza sırasında, Mustafa Ergül (46) yönetimindeki 71 ET 098 plakalı otomobil ile Ercan Dilekçi (56) kontrolündeki 71 BH 827 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki sürücü, araçlarının içinde sıkıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaşanan felaketin boyutu daha da netleşti.

KURBANLARIN DURUMU

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde her iki sürücünün de hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.