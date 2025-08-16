Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Üç Yaralı

KAZA SONRASI YARALILARIN DURUMU İYİ

Kırıkkale’de akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleşen bir trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, C.K. yönetimindeki 71 BC 553 plakalı otomobil, T.E. idaresindeki 71 EE 204 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, sürücüler ile M.K. isimli yolcu yaralandı. Olayla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi ve hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

OTOMOBİLLER HURDA HALİNE GELDİ

Kazaya karışan otomobiller, yapılan incelemelerin ardından trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi. Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldı.