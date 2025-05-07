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Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Kırıkkale’de meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Osmangazi Mahallesi Doğu Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, O.B. yönetimindeki 34 BYU 592 plakalı otomobil ile U.K. idaresindeki 71 ADU 308 plakalı Peugeot marka araç, kavşakta çarpıştı.

SALGININ SONUCU VE HİZMETLER

Kazanın sonucunda sürücü U.K. yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirim üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı sürücüye, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ARAÇLAR ÜZERİNE İNCELEME

Trafik ekipleri, olay sonrası inceleme başlattı ve kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin geniş çaplı bir araştırma süreci devam ediyor.

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