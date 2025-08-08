Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

TRAFFİK KAZASINDA YARALILAR

Kırıkkale’de iki araç arasında meydana gelen trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolu Büyükyağlı köyü yakınlarında gerçekleşti. Elde edilen verilere göre, M.G. (27) yönetimindeki 40 KH 105 plakalı Fiat otomobil ile K.B. (31) idaresindeki 38 FN 801 plakalı Hyundai otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan E.B. (59) ile E.B. (32) yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye taşındı. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekiplerinin kazayı incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.