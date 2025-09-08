Kırıkkale’de İki Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, cezaevinden kaçan iki hükümlüyü ticari takside yakalayıp yeniden cezaevine teslim etti. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yozgat Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’ndan kaçan iki kişiyi tespit etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, durdurdukları ticari takside firar eden hükümlüler F.Ç. (24) ve V.S. (30)’yi gözaltına aldı.

İlk belirlemelere göre, adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç.’nin 10 yıl 10 ay, V.S.’nin ise 6 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yapılan mahkeme işlemleri sonucunda tutuklanan firariler, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geri gönderildi.

FİRARI HÜKÜMLÜLER İÇİN TEMAS

Bu olay, jandarma ekiplerinin etkin çalışmasıyla cezaevinden kaçan hükümlülerin yakalanmasını sağladı. Jandarma, güvenlik önlemlerinin artırılması ve kaçakların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

CEZAEVİNE DÖNÜŞ

Kaçan hükümlülerin adalet karşısında hesap vermesi, mahkeme tarafından belirlenen cezaların uygulanması açısından önem taşıyor. Bu durum, bölgedeki güvenlik ve infaz süreçlerinin işlerliğine dair bir örnek teşkil ediyor.