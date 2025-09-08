Haberler

Kırıkkale’de İki Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, cezaevinden kaçan iki hükümlüyü ticari takside yakalayıp yeniden cezaevine teslim etti. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yozgat Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’ndan kaçan iki kişiyi tespit etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, durdurdukları ticari takside firar eden hükümlüler F.Ç. (24) ve V.S. (30)’yi gözaltına aldı.

İlk belirlemelere göre, adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç.’nin 10 yıl 10 ay, V.S.’nin ise 6 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yapılan mahkeme işlemleri sonucunda tutuklanan firariler, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geri gönderildi.

FİRARI HÜKÜMLÜLER İÇİN TEMAS

Bu olay, jandarma ekiplerinin etkin çalışmasıyla cezaevinden kaçan hükümlülerin yakalanmasını sağladı. Jandarma, güvenlik önlemlerinin artırılması ve kaçakların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

CEZAEVİNE DÖNÜŞ

Kaçan hükümlülerin adalet karşısında hesap vermesi, mahkeme tarafından belirlenen cezaların uygulanması açısından önem taşıyor. Bu durum, bölgedeki güvenlik ve infaz süreçlerinin işlerliğine dair bir örnek teşkil ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Marmaris’te Silahlı Kavga, 1 Ölü

Marmaris'teki bir barda meydana gelen silahlı çatışmada 22 yaşındaki Hüseyin Acet yaşamını yitirirken, 24 yaşındaki Azim Can Nas tedavi altında.
Haberler

Porsche Taycan Çekilişi Saat 11:00

Magnum çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecan oluşturdu. Katılımcılar, çekilişin saati, yayın kanalı ve canlı izleme olanaklarını araştırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.