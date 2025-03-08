Kırıkkale’de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

TRAFC KAZASINDA YARALANMA OLDU

Kırıkkale’de meydana gelen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu’nun 14. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, K.K. yönetimindeki 71 ADU 302 plakalı Volkswagen marka otomobil ile E.O. kontrolündeki 34 FFA 340 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonucunda sürücü K.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kazanın sebebini incelemek üzere olay yerinde çalışmalarını sürdürdü. İlgili incelemeler sonrası iki araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.