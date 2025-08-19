Haberler

Kırıkkale’de İmza Kampanyası Başlatıldı

KAMPANYA BAŞLATILDI

Kırıkkale’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı bir imza kampanyası düzenlendi. Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlikte, Siyonist işgal rejimine destek veren markaların yer aldığı bir sergi de açıldı. Burada, saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin fotoğrafları sergilendi.

KATILIMCI İLGİSİ

Etkinlikte başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşma yaptığı programda ayrıca dua da edildi. Etkinliğe katılanlar arasında siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

ÖNEMLİ

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

