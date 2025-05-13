Kırıkkale’de Irak Uyruklu Şahıs Yakalandı

KIRIKKALE EMNİYETİNDEN ÖNEMLİ OPERASYON

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu bir şahsı başarılı bir şekilde yakaladı. Bu operasyon, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirildi ve DAEŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik önemli bir adım oldu.

ŞAHSIN YAKALANMASI VE YASAL İŞLEMLER

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve genel güvenlik açısından tehlike arz eden Irak uyruklu A.K.O. isimli şüpheli, yakalanarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına olanak sağlandı. Bu gelişme, Kırıkkale’nin güvenliğini sağlama ve terörle mücadele konusundaki kararlılığı göstermektedir.