Kırıkkale’de Jandarma, Aranan 3 Hükümlüyü Yakaladı

JANDARMA EKİPLERİ HÜKÜMLÜLERİ YAKALADI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği çalışmalarda, 3 hükümlüyü gözaltına aldı.

YAHŞİHAN İLÇESİNDE YAKALANAN HÜKÜMLÜLER

Yahşihan ilçesinde “parada sahtecilik, mala zarar verme ve tehdit” suçlarından aranan G.T. (38), hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası olduğu tespit edilerek yakalandı. Ayrıca, Merkez ilçedeki Etiler Mahallesi’nde “bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçuyla aranmakta olan M.B. (25), kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla gözaltına alındı. Aynı mahallede “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçundan aranan A.O.T. (51) ise 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.