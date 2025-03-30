Kırıkkale’de Jandarma Ekiplerinden Sivil Trafik Denetimi

TRAFİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM YAPILDI

Kırıkkale’de, bayram dolayısıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında, sivil kıyafetli jandarma personeli, yolcu gibi bindiği otobüste denetim gerçekleştirdi. Kurallara uyan şoföre teşekkür eden jandarma, yolculara emniyet kemerinin hayati önemini aktardı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarını önlemek ve yolcu güvenliğini yükseltmek amacıyla dikkat çekici bir denetim düzenledi.

SİVİL KIYAFETLİ DENETİMLER ARTTI

Bayram yoğunluğu dolayısıyla denetimlerini artıran ekipler, özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde sivil kıyafetli denetim uygulaması yaptı. Bu çerçevede, Kayseri-Ankara seferini gerçekleştiren bir otobüse sivil kıyafetle binen jandarma personeli, seyahat sırasında sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını gözlemledi. Yapılan denetimde otobüs şoförünün herhangi bir trafik kuralı ihlali yapmadığı tespit edildi.

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI ÖNEMLİ

Denetim esnasında otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemi de aktarıldı. Uzman Jandarma 8 Kademe Çavuş Ümit Özdemir, yolcularla birlikte kısa bir seyahat gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sürücümüzün herhangi bir kural ihlali ya da hatası olmadı. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın yolcularımız, yolculuk boyunca emniyet kemerlerinizi takılı konumda bulundurunuz. Emniyet kemeri, sizlerin can güvenliği için son derece önemlidir. Unutmayın, emniyet kemeri takmak hayata bağlar. Bu otobüste can güvenliğinizi sağlayacak başka bir tertibat bulunmamaktadır. Yani oturmakta olduğunuz koltuklarda hava yastığı yoktur. Bir kaza anında sizi koruyacak sistem yalnızca emniyet kemerinizdir” ifadelerini kullandı.

Özdemir, “Emniyet kemeri hayata bağlar” mottosunu hatırlatarak, “Bir kural, bir ömür. Yolun sonu bayram olsun. Sevdiklerinize sağ salim kavuşmanız temennisiyle, iyi bayramlar” diyerek yolculara hayırlı yolculuklar diledi.