Kırıkkale’de Jandarma Hükümlüleri Yakalandı

JANDARMA OPERASYONU

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan şahısları hedef aldı.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE CEZALARI

Operasyonda, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranması olan Ü.G. (52) ile “silahla tehdit” suçuyla aranan Ö.Ş. (49) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan kontrollerde Ü.G.’nin 3 yıl 8 ay, Ö.Ş.’nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi. Her iki hükümlü adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.