Kırıkkale’de Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

KAÇAK Tütün OPERASYONU

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 80 kilogram kaçak tütün bulundu. Bu durum sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Etiler MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞEN DENETİMLER

Operasyon, merkez ilçe Etiler Mahallesi’nde yapılan denetimlerin bir parçası olarak yapıldı. Denetimlerde ele geçirilen 80 kilogram kaçak tütün, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi. Olayla alakalı olarak, tespit edilen şüpheli H.İ.V. (37) hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından talimat verilerek adli süreç başlatıldı.