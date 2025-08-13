Haberler

Kırıkkale’de KADES Ve Dolandırıcılık Bilgisi

POLİS EKİPLERİNDEN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Kırıkkale’de güvenlik güçleri, halka KADES uygulaması ve telefon dolandırıcılığı konularında bilgi vermek amacıyla bir etkinlik düzenliyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Caddesi üzerinde gerçekleştirilen bu faaliyette, vatandaşların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

KADES UYGULAMASI TANITILDI

Etkinlik çerçevesinde, kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerinden hızlı yardım almasını sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılıyor. Ekipler, bununla birlikte, telefon dolandırıcılığının önüne geçmek için alınacak tedbirler hakkında da bilgiler sunuyor.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI TEDBİRLER

Bilgilendirme çalışmaları sırasında ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak olası dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtip, şüpheli durumların hemen emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu Valisi, Milli Tekvandocularla Buluştu

Kastamonu Valisi, uluslararası arenada başarılı olan milli tekvandocularla buluşarak, sporcuların gösterdiği performanstan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Haberler

Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.