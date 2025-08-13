Kırıkkale’de KADES Ve Dolandırıcılık Bilgisi

POLİS EKİPLERİNDEN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Kırıkkale’de güvenlik güçleri, halka KADES uygulaması ve telefon dolandırıcılığı konularında bilgi vermek amacıyla bir etkinlik düzenliyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Caddesi üzerinde gerçekleştirilen bu faaliyette, vatandaşların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

KADES UYGULAMASI TANITILDI

Etkinlik çerçevesinde, kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerinden hızlı yardım almasını sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılıyor. Ekipler, bununla birlikte, telefon dolandırıcılığının önüne geçmek için alınacak tedbirler hakkında da bilgiler sunuyor.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI TEDBİRLER

Bilgilendirme çalışmaları sırasında ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak olası dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtip, şüpheli durumların hemen emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini vurguluyor.