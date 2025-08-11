Kırıkkale’de Kamyonet-Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bu feci olayda 3 kişi yaralandı. Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Çevrealtı Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 71 AAN 355 plakalı Volkswagen kamyonet, 71 DU 912 plakalı Opel otomobil ile çarpıştı.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Ekipler, kaza sonrası araçlarda bulunan yaralıları kurtardı ve ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor.

KAZA YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Trafik ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici ile otoparka kaldırıldı. Soruşturma süreci hakkında bilgi verilmedi, ancak kazayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.