Kırıkkale’de Karbonmonoksit Zehirlenmesi Meydana Geldi

KARARLI BİÇİMDE ZEHİRLENME OLAYI

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen Celal Türkoğlu (67) ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), hayatını kaybetti. Celal Türkoğlu’nun, askerlik hizmeti esnasında gözünden yaralanmış olduğu ve 2023 yılında ‘gazi’ unvanını aldığı ifade ediliyor.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI İHBARDA BULUNDU

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak beldesindeki Yeşilöz mevkiinde ikamet eden çiftten haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde onların yaşadığı tek katlı eve gitme kararı aldı. Kapının açılmadığını gören yakınları, pencereden içeri girdiğinde çifti hareketsiz halde buldu. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Celal ve Sündüs Türkoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

SAVCILIĞIN İNCELEMESİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Jandarmanın olay yerinde gerçekleştirdiği ilk inceleme sonucunda, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiği saptandı. Türkoğlu çiftinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.