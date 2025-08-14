Kırıkkale’de Kargo Kamyonu Çarpıştı

KAZA AÇIKLAMASI VE DETAYLARI

Kırıkkale’de bir kargo kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanma durumu yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde gerçekleşti.

KAZANIN İÇERİĞİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, M.E.C.Y. yönetimindeki bir kargo firmasına ait 34 NEK 640 plakalı kamyon ile H.M.S. idaresindeki 68 AFP 823 plakalı Volkswagen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüje savruldu; böylece araçlarda maddi hasar oluştu. Olayın ardından ihbar üzerine trafik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerin sonucunda araçlar otoparka çekildi ve kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.