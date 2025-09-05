Kırıkkale’de Kask Kullanımı Artıyor

MOTOSİKLET DENETİMLERİNDE KASK KULLANIMI ARTMAKTA

Kırıkkale’de gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, sürücülerin kask kullanımında belirgin bir artış gözlemleniyor. Yetkililer tarafından yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan 2 sürücüye 52 bin 760 lira para cezası kesildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı denetimler düzenliyor.

DENETİMLER GECE YARISINA KADAR SÜRDÜ

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik ve Asayiş Şubeleri ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bu denetimler, gece yarısına kadar devam etti. Denetimlerde motosiklet sürücülerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, ayrıca araç ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Kontroller sonrasında eksiklikleri tespit edilen 2 sürücüye toplamda 52 bin 760 lira cezai işlem uygulandı.

KASK KULLANIMI UYARILARLA ARTIRILIYOR

Polis ekipleri, motosiklet sürücülerini kask kullanımı konusunda sürekli olarak uyarıyor. Yapılan bu kontrollere bağlı olarak motosiklet sürücülerinde kask kullanımının artması dikkat çekiyor. Bu uygulamalardan memnuniyetini dile getiren motosiklet sürücüsü Umut Taşkın, “Denetimlerin yapılması bence çok iyi. Bazı motosiklet sürücüleri ehliyetsiz ve trafiği tehlikeye atacak şekilde sürüyor. Egzoz ile geceleri rahatsız ediyorlar” ifadelerini kullandı.