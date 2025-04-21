Kırıkkale’de Kavga, 1 Kişi Yaralandı

Olayın Gelişimi

Kırıkkale’de husumetli kişiler arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Akşam saatlerinde Yenimahalle 247 Sokakta gerçekleşen olayda, H.M.E. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., üzerinde taşıdığı tabanca ile H.M.E.’ye ateş açtı.

Yaralanan Kişinin Durumu

H.M.E., vücuduna isabet eden mermilerle yaralanarak olay yerinde kalırken, şüpheliler olay sonrası kaçmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından kaçan üç şüpheli, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca ele geçirildi. Soruşturma ise devam ediyor.