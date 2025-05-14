Kırıkkale’de Kavga, 1 Ölü, 3 Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, iki grup arasında yaşanan bir kavga sonucunda tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Yahşihan ilçesindeki Yenişehir Mahallesi’nde, 265. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, tabancayla vurulan Arap Sefa Türe’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Silah ve bıçakla yaralanan U.O., Ö.F.S. ve S.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye başlandı.

POLİS İNCELEMESİ VE GÖZALTILAR

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta ve çevresindeki apartmanlarda geniş çaplı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgulama süreçlerine tabi tutuluyor.