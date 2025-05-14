Kırıkkale’de Kavga, 1 Ölü, 3 Yaralı

OLAYIN MEVCUT DURUMU

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Yenişehir Mahallesi 265. Sokak’ta, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Çatışma sonrası tabancayla vurulan A.S.T, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak üç şüpheli gözaltına alındı. Yetkililerin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.