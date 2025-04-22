Kırıkkale’de Kavga, 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Olayın Gelişimi

Kırıkkale’de meydana gelen bir silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralandı ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle 247. Sokak’ta H.M.E. ile H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma çıktı. Bu tartışma, kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralı ve İhbar Süreci

Kavga esnasında H.M.E. tabancayla omzundan yaralandı. Olayla ilgili yapılan ihbar sonrası, hızla polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı H.M.E, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler H.D, Ş.D. ve E.Y. ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.