Kırıkkale’de Kavga, Bir Ölümle Sonuçlandı

Olayın Seyri

Kırıkkale’de meydana gelen bir kavga sonucu, akrabası Erkan Öncü’yü satırla öldüren zanlı tutuklandı. Olay, 31 Mayıs gecesi Yeni Mahalle Plevne Caddesi’nde gerçekleşti. 23 yıl süren ailevi anlaşmazlıklar nedeniyle aralarında husumet bulunan Erkan Öncü ile B.S. isimli iki akraba arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga ve Yaralanmalar

Kavga sırasında Erkan Öncü, satırla boğazından ağır yaralanırken, B.S. ise bıçakla hafif yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Öncü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklama Süreci

Olay sonrası B.S. gözaltına alındı ve tedavisi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erkan Öncü ise cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Bu son olay, ailevi husumetlerin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.