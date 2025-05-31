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Kırıkkale’de Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı

KAVGA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale’de meydana gelen satırlı ve bıçaklı kavga, 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. ile B.S. arasında Yenimahalle Plevne Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle bir tartışma patlak verdi.

KAVGADAN SONRA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışma kavgaya dönüştü ve bu esnada E.Ö. satırla, B.S. ise bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları en kısa süre içinde kentteki hastanelere taşıdı. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan E.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. B.S. ise tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı.

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