Kırıkkale’de Kavşakta Çarpışan Otomobiller Kazası

KAZA YERİNDEKİ DURUM

Kırıkkale’de, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki çocuk da dahil olmak üzere toplam altı kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Işıklar köyü mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, C.C. yönetimindeki 06 FAS 964 plakalı Fiat otomobili ile Kaya Bedir’in kullandığı 06 YIJ 93 plakalı aynı marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobil hurdaya döndü.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesinin ardından, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, 73 yaşındaki sürücü Kaya Bedir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki aynı aileden sürücü C.C. (35) ve yolcuları E.C. (37), Ç.C. (4), D.C. (9), M.T. (65) ve S.T. (60) yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

TRAJİK SONUÇLAR VE TRAFİK SORUNLARI

Kazada hayatını kaybeden 73 yaşındaki adamın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğunun yaşandığı bu bölgede, kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından, kazaya karışan iki otomobil otoparka çekildi. Trafik ekiplerince gerçekleştirilen incelemenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.