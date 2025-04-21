Kırıkkale’de Kaza, 1 Kişi Öldü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN VAR

Kırıkkale’de yaşanan üzücü bir olayda, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. E.B. yönetimindeki 37 FD 760 plakalı hafif ticari araç, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde A.K.Ü. tarafından kullanılan 71 ADY 643 plakalı motosikletle çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Kaza bildirimi üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Motosiklet sürücüsü A.K.Ü., kazada yaralanarak Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.