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Kırıkkale’de Kaza; 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazası, bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay, C.A. (60) tarafından yönetilen 40 AF 835 plakalı otomobilin, M.S. (40) tarafından kullanılan 06 BF 5827 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Cankurtaran köyü yakınlarında meydana geldi.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ile araçlardaki iki kişi, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü. Ancak, yaralılardan sürücü C.A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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