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Kırıkkale’de Kaza, 1 Ölü, 2 Yaralı

KIRIKKALE’DE KAZA PANİĞİ

Kırıkkale’de bir otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. C.A. (60) yönetimindeki 40 AF 835 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Cankurtaran köyü mevkisinde M.S. (40) idaresindeki 06 BF 5827 plakalı kamyonetle çarpıştı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kazanın bildirimi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ile araçlardaki iki kişi, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne taşındı. Ne yazık ki yaralılardan sürücü C.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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