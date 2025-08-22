Kırıkkale’de Kaza, 1 Yaralı Bulundu

KAZA ANINDAKİ DURUM

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kolunu arı sokması sonucu bariyerlere çarpan bir otomobil, savrularak başka bir araca çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Delice ilçesinde gerçekleşti.

KONTROLUN KAYBOLUŞU

Alınan bilgilere göre, B.P. idaresindeki 42 AHM 905 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün koluna arının sokmasıyla kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Savrulduktan sonra, aynı yönde ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 34 RC 2323 plakalı Volkswagen marka araca arkadan çarptı. Kazada N.P. isimli bir yolcu yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yolcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller, gerekli incelemelerin ardından otoparka çekildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.