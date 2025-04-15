Kırıkkale’de Kaza: 1 Yaralı, İnceleme Başlatıldı

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BARIYERLERE ÇARPTI

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında otomobiliyle bariyerlere çarpan bir kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Irmak Virajlar mevkiinde gerçekleşti. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, İ.Ü. yönetimindeki 06 CEH 242 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

SALIM EKİPLERI OLAY YERİNDE GÖREV YAPTI

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir ihbar yapıldı ve olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAZA İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Trafik ekipleri, kaza alanında detaylı incelemeler yaptıktan sonra otomobili otoparka çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.