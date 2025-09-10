Kırıkkale’de Kaza, İki Ölü Var

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu talihsiz olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobiller, Mustafa Ergül’ün kullandığı 71 ET 098 plakalı araç ile Ercan Dilekçi’nin idare ettiği 71 BH 827 plakalı otomobildi. Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Mahallesi bölgesinde gerçekleşti.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine hızlıca polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda her iki araçta da sıkışan sürücülerin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.