Kırıkkale’de Kaza, İki Yaralı Oluştu

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR

Kırıkkale’de bulunan Kalecik Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, kavşaktan dönmeye çalışan bir tıra otomobil çarptı. Bu kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.E. (26) yönetimindeki 34 GMG 547 plakalı otomobil, Y.Ç. (41) ile kontrolündeki 51 ACJ 821 plakalı tıra çarpıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çarpmanın şiddeti nedeniyle otomobilin sürücüsü M.E. ve beraberindeki S.Y.D. (19) yaralandı. Kazanın ardından hemen sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde hızlıca yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza sonrasında meydana gelen trafik sıkışıklığı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrol altına alındı. Ardından trafik akışı normal seyrine döndü.