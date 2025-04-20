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Kırıkkale’de Kaza, Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale’de hafif ticari bir aracın motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Yeni Mahalle Hasan Polatkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. yönetimindeki 37 FD 760 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Ali Kaan Ünal’ın kullandığı 71 ADY 643 plakalı motosikletle çarpıştı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye taşınıyor. Ancak, tedavi altına alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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