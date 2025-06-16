Kırıkkale’de Kaza, Sürücü Ağır Yaralandı

KAZA ANINI BELİRLEYEN OLAY

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında un yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden devrildi. Olay, Kırıkkale – Ankara D200 kara yolundaki Balaban Köprüsü’nde gerçekleşti. İddiaya göre, O.B. yönetimindeki 55 AHZ 246 plakalı tır, demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü O.B. ağır yaralandı. Tırda büyük maddi hasar oluştu ve römork üzerindeki un çuvalları etrafa dağıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. O.B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazanın sebepleri üzerine detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

Kırıkkale’de yaşanan bu üzücü kaza, sürücülerin dikkatli olmasının önemini bir kez daha göstermiş oldu.