Kırıkkale’de Kazada 2 Yaralı Bulundu

KAZA KIRIKKALE’DE GERÇEKLEŞTİ

Kırıkkale’de gerçekleşen bir trafik kazasında üç araç karıştı. Gece saatlerinde Millet Bulvarı’ndaki Rektörlük Kavşağı’nda meydana gelen olayda, iki kişi yaralandı. Bilgilere göre, A.U. yönetimindeki 06 CNV 026 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen N.K.’nın sürüdüğü 71 ADS 479 plakalı Audi’ye çarptıktan sonra İ.K. idaresindeki 37 ABV 526 plakalı başka bir araca da vurdu.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazada yaralanan sürücüler A.U. ve İ.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra kazaya karışan araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazaya dair detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.